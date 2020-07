Live Brisk Band actua no Forte de Nossa Senhora do Amparo em Machico

A Live Brisk Band actua amanhã, dia 16 de Julho, no Forte de Nossa Senhora do Amparo em Machico, no âmbito das 'Noites Musicais'.

O espectáculo realiza-se às 20h30 e é de entrada livre. Porém, é necessário bilhete devido à limitação de lugares sentados. Os ingressos podem ser adquiridos na recepção da Câmara Municipal de Machico.

Refira-se que, este ano, a banda, constituída por Vânia Banganho e Sérgio Pão, lançou o tema original 'Mistura Fina'.