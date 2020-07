O vento forte que se está a fazer sentir em Santa Cruz está novamente a condicionar os voos de e para a Madeira, com a saída desta manhã da TAP com destino a Lisboa cancelada. O TP 2356 previsto para as 7h10 não saiu. Os voos da manhã da Easyjet regressaram ao Porto e a Lisboa depois de andarem às voltas. O da Binter que faz a ligação ao Porto Santo nem deixou a Ilha Dourada.

Já ontem os voos com chegada prevista entre as 17 horas e a 01h15, num total de seis ligações, não aterraram no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo sido cancelados devido ao vento.

Hoje as chegadas estão comprometidas novamente. O voo da Easyjet com origem no Porto deveria ter aterrado às 8h30, esteve às voltas a fazer tempo à espera de uma abertura, mas como não surgiu, está neste momento a regressar ao Porto. O de Lisboa, o EC 7603, com chegada prevista para as 8h45, teve o mesmo desfecho, depois de também ter estado durante vários minutos no ar a aguardar que o vento desse tréguas.

Estes não deverão ser os únicos voos condicinados hoje. O voo de Lisboa com chegada prevista para as 10h30 já deveria ter partido do Aeroporto Humberto Delgado, mas ainda não saiu.

O vento forte ontem chegou aos 93 km/h. Já hoje, na última hora, atingiu os 89 km/h.