Três voos divergidos devido ao vento na Madeira

O vento forte que se faz sentir no Aeroporto Internacional da Madeira já obrigou três voos a divergirem e atrasou a saída do avião da Binter, proveniente do Porto Santo.

Tal como o DIÁRIO já avançou, o voo da easyJet, proveniente de Basileia, foi o primeiro a ser encaminhado para o Aeroporto do Porto Santo, cerca das 17h20.

Entretanto, o voo X3 2830, operado pela TUI, aterrou na ilha dourada pelas 18h43.. As fortes rajadas não permitiram que aterrasse na Madeira à hora prevista (17h50) e, por isso, dirige-se para o Porto Santo.

De acordo com o site do Aeroporto da Madeira, também o voo da Portugália, vindo de Jersey, foi divergido, pelo que deverá rumar em breve para o Porto Santo.