Máxima cai para 27ºC com possibilidade de chuva a Norte

O dia será ligeiramente mais fresco com a temperatura máxima a descer ligeiramente, hoje a atingir os 27ºC no Funchal, e os 24ºC no Porto Santo, menos um do que ontem, e novamente com as duas ilhas em risco extremo de exposição à radiação ultravioleta. Em vigor e sem alterações continua o aviso amarelo devido ao tempo quente, que afecta a costa Sul e as regiões montanhosas, assim como o aviso amarelo para vento nas regiões montanhosas até ao meio-dia de hoje, sendo esperadas rajadas até 95 km/h, em especial nos extremos Leste e Oeste.

A esta hora o Funchal já está com 22ºC, o Porto Santo com 20ºC. O dia, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) terá períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente pouco nublado nas vertentes Sul, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes Norte até final da manhã. O vento será fraco a moderado, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, e nas terras altas com rajadas, como referido, que podem ir até 95 km/h até final da manhã.

No Funchal a chuva não deverá cair, o céu deverá estar azul na maior parte do tempo e o vento será inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, conte com ondas de Norte/Nordeste com 2 a 3 metros na costa Norte e com ondas de Sueste com 1 a 2 metros na costa Sul. A temperatura subiu ligeiramente está entre os 23/24ºC.

De referir ainda que algumas zonas dos concelhos do Funchal, de Santa Cruz e Machico, assim como o Porto Santo estão com risco muito elevado de incêndio.

No continente todos os distritos estão sob aviso amarelo devido ao tempo quente. 18 estão sob aviso amarelo até às 18h00 sexta-feira devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos de Évora, Porto, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja e Braga entre as 12 horas de amanhã e as 18h de sexta-feira. O IPMA prevê a continuação de tempo quente pelo menos até ao fim-de-semana.

Durante esta semana a temperatura máxima deverá variar entre 30 e 35 graus Celsius no litoral, devendo atingir valores entre 35 e 40 graus nas regiões do interior. Hoje as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança e Leiria) e os 23 (em Portalegre) e as máximas entre os 30 (em Aveiro) e os 40 (em Santarém).

Além da Madeira e Porto Santo, três distritos do continente - Guarda, Portalegre e Évora - e a ilha açoriana de São Miguel apresentam hoje um risco extremo de exposição à radiação ultravioleta.

Para as regiões com risco extremo, o IPMA recomenda que se evite o mais possível a exposição ao sol.

O cálculo do índice é feito com base nos valores observados às 13 horas de cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.