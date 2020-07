Capitania do Porto do Funchal emite aviso de vento forte

A Capitania do Porto do Funchal, através do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, emitiu um aviso de vento forte que deverá vigorar até final da manhã desta quarta-feira.

A ondulação na costa Norte pode chegar aos 3,5 metros, por isso a Capitania recomenda que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo.