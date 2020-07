A Capitania do Porto do Funchal acabou de emitir um aviso de mau tempo (sinal 6), na sequência da informação recebida do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estando previsto vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção. Dadas estas previsões, a autoridade marítima recomenda que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.