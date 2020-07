Actor Bernardo Faria apoia a candidatura do Bailinho da Madeira

O actor madeirense, Bernardo Faria gravou em Lisboa um pequeno vídeo de apelo ao voto na candidatura do Bailinho da Madeira às 7 Maravilhas de Portugal candidatado pela Câmara Municipal da Calheta.

O actor natural da Ponta do Sol tem vindo a realizar diversos projectos e no último ano integrou o elenco principal da novela 'Amar depois de amar' da TVI, e também participou na novela 'Alma e coração'. Bernado Faria actualmente está a gravar a novela 'Golpe de sorte' da SIC.

No cinema, participa no filme 'Nunca nada aconteceu' de Gonçalo Galvão Teles onde trabalhou com a Alba Batista, Ana Moreira, Filipe Duarte, Beatriz batarda e Rui Morrison, filme este que se está a candidatar a vários festivais internacionais.

No teatro integrou recentemente o elenco principal do espectáculo 'Montanha Russa' de Miguel Fragata e Inês Barahona onde contracenou com a Manuela Azevedo (clã), Carla Galvão, Anabela Almeida e Miguel Fragata, e mais recentemente participou também no elenco principal na peça 'Alma' do Teatro Aberto encenado por Cristina carvalhal.

O jovem actor madeirense tem se destacado ao nível nacional e internacional em diversos projectos nas áreas do teatro, do cinema e ainda em novelas.