Vento forte no Aeroporto da Madeira afectou operações aéreas

Pelo segundo dia consecutivo o vento forte junto ao Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano, com rajadas de até 76 km/h, fez divergir o último voo deste sábado entre Lisboa e o Funchal. Ao contrário do verificado na véspera, o Embraer da TAP Express com destino ao Funchal, depois se algumas voltas de espera ao largo da costa Norte da Madeira, acabou por ser desviado para Porto Santo, onde aterrou pouco depois da 01:30. A aeronave acabou por deixar o Porto Santo pelas 05:00 tendo regressado ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

Consequência do constrangimento provocado pelas más condições atmosféricas na zona Leste da Madeira, o primeiro voo da manhã que deveria pouco depois das 7 horas partir do Funchal rumo a Lisboa, foi adiado, estando previsto para as 09:50.