Câmara Municipal do Funchal com 24 novos jardineiros

24 novos assistentes operacionais com a função de jardineiros passam a integrar de forma efectiva o quadro de colaboradores da Câmara Municipal do Funchal e foram recebidos, esta manhã, pelo Presidente da Câmara, Miguel Silva Gouveia, a Vice-Presidente, Idalina Perestrelo, e o Vereador Rúben Abreu.

Miguel Silva Gouveia começou por dar as boas-vindas aos novos jardineiros, convicto de que são os “24 melhores profissionais entre os mais de 300 que se apresentaram ao concurso de recrutamento”, salientando que o mérito que os fez ingressar nos quadros do Município é o mesmo que espera destes novos colaboradores que estarão ao serviço da cidade do Funchal.

“É uma responsabilidade acrescida saber que passam a integrar uma equipa de cerca de 80 trabalhadores municipais na Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos, que têm a missão de cuidar do bem-estar da nossa cidade e manter a elevada qualidade que nos tem granjeado reconhecimento internacional”, frisou o presidente da Autarquia, reiterando os votos de “um excelente trabalho” para que juntos, seja possível desenvolver a qualidade de vida na cidade do Funchal.