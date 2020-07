Biblioteca Municipal do Funchal reabre ao público

É já amanhã, 15 de Julho, que a Câmara Municipal do Funchal reabre ao público, a Biblioteca Municipal do Funchal, para que os munícipes possam voltar a usar aquelas instalações para leitura, investigação e efectuar presencialmente o levantamento de livros.

Este espaço de interacção social e cultural do município retoma assim a sua actividade, depois da abertura, na semana passada, do Museu Henrique e Francisco Franco e do Museu A Cidade do Açúcar.

Para garantir todas as condições de segurança e higiene emanadas, foi colocada uma nova sinalética de forma a limitar o número de leitores nas salas de leitura, e garantir o distanciamento social. De igual modo, todos os leitores que usarem as instalações da biblioteca são obrigados a usar máscara e a desinfectar as mãos à entrada.

Durante o período de confinamento a Biblioteca Municipal garantiu o apoio aos leitores, tendo os colaboradores municipais realizado pesquisas urgentes para trabalhos, e facultado fotocópias ou digitalizações de documentos. As restantes actividades da biblioteca foram também garantidas e adaptadas ao formato digital, com diversas oficinas online que chegaram a ter 8 mil visualizações.

O serviço de empréstimo domiciliário foi uma das iniciativas de grande sucesso, que a Biblioteca irá retomar, e todos os utentes que ficaram com os livros em casa durante a quarentena e não puderam devolver no prazo estipulado, já o podem fazer e requisitar outros se assim o desejarem. Todos os livros e documentos devolvidos serão sujeitos a um período de quarentena.

A Biblioteca Municipal do Funchal vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 13 horas, e das 14h às 17h30, continuando a sua missão de garantir o acesso à informação, ao conhecimento e à promoção da leitura.