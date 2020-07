CMF reabre museus ao público amanhã

Mais de três dezenas de artistas/agentes culturais estiveram envolvidos nas actividades que os museus da Câmara Municipal do Funchal organizaram durante a fase em que estiveram encerrados ao público, uma era em que o contacto físico foi substituído pelo mundo virtual e a programação atingiu cerca de 23 mil visualizações. Amanhã tem início uma nova etapa, com a reabertura ao público dos museus Henrique e Francisco Franco e A Cidade do Açúcar.

Os espaços mantêm o seu horário regular de funcionamento, entre as 9 horas e as 17h30, e reabrem com a garantia do Município de que serão cumpridas as recomendações da Direcção-Geral de Saúde em termos de higiene e segurança, e as determinações do Plano Sanitário para a Prevenção de Riscos da Direcção-Geral do Património Cultural.

Os dois museus encerraram no passado dia 16 de Março, como medida para conter a pandemia de covid-19. Embora de portas fechadas aos visitantes, os espaços mantiveram o contacto com o público através dos meios digitais, garantindo trabalho para os artistas e oferta cultural para quem estava em casa.

Nas actividades promovidas estiveram a ‘Música nos Museus’, que envolveu os Triola, Ensemble Orchestra-Quartet, ComCordas e Varejenta, e os concertos encenados com Ricardo Brito e Filipa Carvalho. Houve além da música, visitas virtuais, dramatizações, conferências, actividades educativas e oficinas de arte com Cristiana de Sousa e Fátima Spínola.

Para a Câmara, esta programação, que como referido mobilizou mais de três dezenas de artistas/agentes culturais e que foi seguida por mais de 20.000, demonstrou “que é possível eliminar barreiras entre a arte e o público”.