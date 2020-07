José Manuel Rodrigues lamenta morte da professora Gabriela Oliveira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, manifesta o seu profundo pesar pela morte de Gabriela Oliveira.

"Com uma carreira dedicada ao ensino das línguas, Gabriela Oliveira é responsável pelo notável trabalho no ensino na Região através da Academia de Língua da Madeira, da qual é fundadora e com a qual colaborou até ao último momento", refere através de um comunicado de imprensa, acrescentando que "marcou o percurso académico de várias gerações e desenvolveu um trabalho que é reconhecido pelos alunos das escolas por onde passou"

À família, endereça as mais sentidas condolências.