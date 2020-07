Centro de Química da Madeira ensaia nova estratégia operacional no seu Laboratório do Futuro

O Centro de Química da Madeira (CQM) introduziu no seu Laboratório do Futuro, um sistema de optimização de recursos e de aumento da produtividade com base na estratégia dos 5 S’s de Kaizen – Sort, Set in Order, Shine, Standardize e Sustain, e no método de 'Lean Lab' de Downtime.

A partir destas abordagens, o centro pretende optimizar os processos de funcionamento usados na investigação através da padronização dos métodos de utilização, organização, manutenção e limpeza de materiais e equipamentos do laboratório, e de uma gestão eficiente de recursos humanos e materiais, assim como de custos e tempo de trabalho.

Com a introdução desta estratégia de funcionamento no Laboratório do Futuro, o CQM espera contribuir para a criação de uma cultura 'mindset' de melhoria contínua entre os utilizadores/investigadores, que preze pelo bom funcionamento dos diferentes laboratórios desta Unidade de Investigação Nacional, contribua para a gestão eficiente dos recursos disponíveis, para a redução dos gastos e desperdícios, e para o aumento da produtividade e da eficácia na execução dos trabalhos de investigação em curso.