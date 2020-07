Canil de Santa Cruz pede ajuda para identificar quem abandonou cães no Cristo Rei

O Centro de Recolha Oficial de Santa Cruz procura informações sobre o responsável pelo abandono de duas cadelas, na noite de 8 de Julho, na Rua Nova do Cristo Rei, no Caniço. Os dois animais terão sido abandonados por alguém que seguia numa carrinha branca.

De acordo com o CRO de Santa Cruz, tratam-se de duas fêmeas que viviam juntas, pelo que quem reconhecer as cadelas deve entrar em contacto com a página de Facebook Patudos de Santa Cruz através de mensagem privada.

"Pedimos a ajuda e colaboração de todos para identificar os responsáveis. É o nosso dever cívico!", refere o centro que é da responsabilidade da Câmara Municipal de Santa Cruz.