Invest Madeira continua na Economia

O Invest Madeira, a unidade criada pelo Governo Regional para a dipllmacia económica e investimento externo, vai continuar na dependência da Secretaria Regional da Economia.

Ontem, quando foi apresentado o Orçamento Regional Suplementar, causou surpresa a transferência desta estrutura para a Presidência do Governo Regional. No entanto, segundo o próprio vice-presidente do Governo, tal não terá passado de um lapso e não haverá alteração em relação à tutela do Invest Madeira.