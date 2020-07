O Marítimo empatou a zero com o Rio Ave, nos Barreiro, no jogo que abriu a 32ª jornada da I Liga. Um nulo que interrompe uma série de três vitórias consecutivas da equipa de José Gomes.

Os verde-rubros atingem os 38 pontos e igualam Boavista e Santa Clara na classificação, embora as duas equipas só joguem amanhã.