CMF investe 47 mil euros em sistema de radiocomunicação no Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal vai instalar, no Parque Ecológico do Funchal, um novo sistema de radio comunicação, que permite às várias equipas de trabalho poderem comunicar entre si, a todo o momento e em qualquer lugar, num espaço que, pelas suas especificidades morfológicas, não possui cobertura das operadoras de rede móvel em toda a sua extensão. Estes aparelhos vão garantir a cobertura de comunicação em todas as áreas do concelho, beneficiando também os restantes trabalhadores do município.

"A instalação deste novo equipamento vem melhorar a comunicação e a segurança no nosso Município, permitindo monitorizar e dar seguimento, de uma forma mais eficiente, a diversas tarefas e operações florestais levadas a cabo diariamente pelos nossos colaboradores. Este é um passo importante para garantir que a transmissão e a recepção de mensagens entre as nossas equipas de trabalho, sejam realizadas de forma rápida, sem falhas, ruídos ou interferências, mesmo que estes elementos se encontrem em zonas onde a rede de telemóvel é nula, nomeadamente em cotas elevadas e vales encaixados”, disse a Vice-Presidente da Autarquia, Idalina Perestrelo.

A rede rádio será composta por toda a infraestrutura e equipamentos necessários ao seu funcionamento, com repetidores, rádios portáteis, rádios base, aerogerador, antenas omnidirecionais, antenas para rádio móvel, painéis solares, software de localização geográfica e de gestão, entre outros. Neste contexto, será igualmente instalado, no Pico Alto, um repetidor e os equipamentos imprescindíveis para garantir a autonomia de energia em caso de falha da rede elétrica, e que também vão servir de apoio aos restantes equipamentos existentes no local, nomeadamente da estação meteorológica da CMF, que é utilizada pelo IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, e dos equipamentos de rádio Wi-Fi que disponibilizam o acesso à rede de internet e telefone do Parque Ecológico do Funchal.

A Câmara Municipal do Funchal tem em funcionamento uma rede rádio que é utilizada por alguns serviços municipais, e que foi, inclusivamente, um dos poucos sistemas de comunicação regionais que se manteve operacional e não registou falhas durante a aluvião de 20 de fevereiro de 2010, tendo sido fundamental no apoio às equipas de busca e salvamento, e à população. Este sistema será agora substituído por outro mais eficiente e tecnologicamente mais avançado.

"Estes aparelhos são uma vantagem para as populações que servimos, e uma garantia na defesa da segurança pública da nossa cidade. Em eventuais cenários de catástrofe estes sistemas de radiocomunicação são mais fiáveis que a rede móvel, sobretudo pela sua simplicidade e disponibilidade, e no caso do Parque Ecológico do Funchal, agora que entramos na época de verão e de incêndios, será fulcral na vigilância activa da área florestal municipal”, concluiu.