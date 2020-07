Nem mais uma tolha se cabe no areal da praia da Calheta. Era assim o estado às 18 horas. Foram centenas de banhistas que aproveitaram o sol escaldante para ir a banhos neste espaço balnear gratuito, o que ajudou a garantir uma boa 'casa', nem sempre com o distanciamento social que as autoridades sanitárias recomendam.