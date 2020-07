Porto Santo sustentável já custou seis milhões

Governo já investiu seis milhões na ilha ‘verde’. Esta é a notícia que faz manchete na edição deste domingo. O projecto ‘Porto Santo Sustentável’ tem produzido ganhos de eficiência energética minorando os impactos para o ambiente. Inclui também a mobilidade eléctrica absorveu 400 mil euros em apoios.

A foto em destaque revela a “gangrena” no atendimento dos centros de saúde. A rede de cuidados primários não está a conseguir dar resposta aos inúmeros pedidos para marcação de consultas. Comissão de Utentes pede mais transparência e meios. Já Juan Carvalho nota que “está difícil voltar ao pré-Covid”.

Na Saúde Pública é notícia a decisão do Governo Regional em reforçar o número de enfermeiros nos lares após polémica na ‘Bela Vista’.

Ontem, contabilizaram-se mais dois infectados com Covid-19. São agora quatro os casos activos, todos eles importados. Mais de 4.800 passageiros foram já rastreados no Aeroporto da Madeira, desde a reabertura após a pandemia.

No Governo, “há uma brigada dos inertes”. A acusação é de Miguel Iglésias que critica o PSD por querer fechar a comissão de inquérito sem contraditório.

Ainda na política, Paulo Cafôfo, que tem caminho livre para a liderança do PS, já prepara as autárquicas.

Com um aviso amarelo por causa do tempo quente, saiba que a Madeira registou, no mês passado, um recorde meteorológico: Nunca choveu tanto Junho.