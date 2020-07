Dois penáltis à Ronaldo dão empate à Juventus

Foto EPA/ALESSANDRO DI MARCO

Cristiano Ronaldo marcou esta noite dois penáltis que ajudaram a Juventus a assegurar distâncias para uma impetuosa Atalanta e ainda aproveitou para distanciar-se ainda mais da segunda classificada a Lázio. O futebolista madeirense marcou a abrir (55') o marcador e a fechar (90') o encontro, com a equipa de Bergamo a visitar Turim com vontade em fazer surpresa - chegou a estar a ganhar por 2-1 a dois minutos dos 90' -, mas CR7 aproveitou as duas oportunidades da marca dos 11 metros para também aproximar-se da liderança do melhor marcador da liga italiana, Ciro Immobile (29 golos). Cristiano Ronaldo tem agora 28 golos em 28 jogos disputados esta época na principal competição de Itália. A Juventus tem agora 75 pontos, mais 7 do que a Lázio e mais 9 do que a Atalanta (que se ganhasse hoje, ficaria a seis pontos da liderança) e com seis jornadas (jogou-se para a 32.ª) por jogar.