Rali Vinho da Madeira já com mais de 50 inscritos

Foram 51 os concorrentes que formalizaram até ontem, 10 de Julho, a sua inscrição no Rali Vinho da Madeira beneficiando de desconto na respectiva taxa.

São 13 os pilotos com viaturas R5 que já manifestaram a sua vontade em estar à partida da organização do Club Sports da Madeira que estará na estrada entre os dias 6 e 8 de Agosto. Com viaturas deste tipo estarão à partida Alexandre Camacho, Armindo Araújo, Bruno Magalhães, José Camacho, João Silva, José Paula, José Pedro Fontes, Miguel Correia, Paulo Caldeira, Paulo Neto, Pedro Paixão, Ricardo Teodósio e Roberto Martins.

O rali a contar para o FIA European Rally Trophy, Campeonato de Portugal de Ralis e Campeonato da Madeira de Ralis Coral será também palco para a estreia na ilha de uma viatura da nova categoria R4, no caso o Dacia Sandero de Gil Antunes.

Rui Pinto em Ford Focus WRC e Filipe Freitas, Gil Freitas e Paulo Mendes, todos em Porsche 991 GT3, confirmaram a sua inscrição.

O Rali Vinho Madeira conta para já com 4 inscrições na classe R3 e 9 na classe R2 para além de vários clássicos num rol que compreende alguns dos pilotos mais credenciados na Madeira e em Portugal.