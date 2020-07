Um casal com cerca de 20 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de um despiste de 'moto4' ocorrido na zona do Matinho, no Pico Castelo, no Porto Santo.

O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, pelas 16 horas, que assistiram os jovens no local, visto que apresentavam algumas escoriações. O casal foi depois levado para o Centro de Saúde da 'ilha dourada'.