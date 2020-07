Fadista madeirense Beatriz Silva foi uma das convidadas do programa 'Em Casa d'Amália'

Beatriz Silva foi uma das convidadas do último programa da RTP1 'Em Casa d´Amália', que era dedicado a Ana Moura.

Além da fadista madeirense e de Ana Moura, estiveram também presentes Pedro Abrunhosa, Conan Osíris, Ângelo Freire e Pedro Soares.

Beatriz Silva, que actualmente vive em Lisboa, interpretou uma música e falou um pouco sobre o seu percurso no meio artístico, incluindo como foi amadrinhada por Ana Moura.

A fadista madeirense recorreu às redes sociais para demonstrar o orgulho que sentiu ao ser convidada para o programa.

"Imaginem só.. pisar esta casa pela primeira vez porque a Ana decidiu convidar o @pedro.abrunhosa e a sua afilhada de fado (eu) para marcarem este programa que foi dedicado a ela, com mais um convidado surpresa tão lindo, o meu querido @conanosiris , que ficou agarrado a mim a contemplar aquele momento a entrevista toda! Foi especial e emocionante", escreveu na legenda do teaser do programa, que partilhou no Instagram.

Esta também foi uma oportunidade para Beatriz Silva conhecer a casa de Amália Rodrigues, algo que sempre quis, mas que ainda não se tinha proporcionado.

" Esta sexta-feira termina o programa 'Em casa d’Amalia'. Quando comecei a cantar fado, disse várias vezes à minha mãe que adorava conhecer a casa da Amália. Estranhamente, o tempo foi passando e nunca se proporcionou. Hoje, é arrepiante para mim puder fazer parte destas imagens (que ficarão eternizadas) graças ao convite da minha madrinha de fado @anamourafado", escreveu no mesmo 'post'.

De referir que a Fundação Amália Rodrigues e a RTP assinalaram o centenário da fadista com um programa-tertúlia, que chegou ontem ao fim.

O programa, conduzido por José Gonçalez, era inspirado nas célebres noites em que Amália Rodrigues recebia em sua casa, na Rua de São Bento, poetas, cantores, pintores, músicos, actores e amigos para tertúlias infindáveis.

Os episódios foram gravados na icónica casa da artista, hoje uma Casa Museu aberta ao público.