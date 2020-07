O tripulante de uma embarcação de pesca de bandeira portuguesa de nome 'Mestre Sacaruda' sofreu um corte profundo na face com um anzol, na manhã deste sábado, e teve de receber assistência médica.

A embarcação de pesca estava a navegar a cerca de 14 Km a Sul de Câmara de Lobos, quando a Estação Salva-vidas do Funchal da Marinha recebeu o alerta para efectuar o resgate do pescador.

"O alerta foi recebido no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), pelas 06h35, através de contacto telefónico, tendo sido activada a embarcação da Estação Salva-vidas do Funchal 'AMN-10-SG Barracuda', que procedeu ao resgate do homem de 57 anos de idade", refere a Marinha numa nota de imprensa..



O tripulante desembarcou pelas 8h05 no porto de Câmara de Lobos, onde era aguardado por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, previamente activada pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), tendo sido encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.