Balneários do Polidesportivo do Monte vandalizados

Dois dos três balneários do Polidesportivo do Monte foram ontem vandalizados, entre as 13 e as 16h30, o que provocou avultados prejuízos nas instalações.

Segundo a presidente da Junta de Freguesia, Idalina Silva, os assaltantes danificaram as portas existentes, que estavam trancadas, tendo assim acedido ao interior e destruído parte da canalização.

Furtaram ferramentas e equipamentos necessários ao bom funcionamento desta infraestura pública.

A Junta de Freguesia informou de imediato a Polícia de Segurança Pública, que se deslocou ao local e tomou conta da ocorrência.

O executivo da Junta de Freguesia recorda que o Polidesportivo tem estado fechado ao público, por razões de segurança, no âmbito da Covid-19.

“É dever de todos zelarmos pelos bens que são de todos nós, e pelo bem da comunidade, um espaço público que estava ao serviço da comunidade, do desporto e do lazer. Vamos cuidar do que é nosso, e da nossa freguesia, só assim conseguimos construir uma comunidade melhor”, apelou a Junta de Freguesia.