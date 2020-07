A Vialitoral informa que, devido a trabalhos de pavimentação, será necessário encerrar ao trânsito o ramo de entrada para a Via Rápida (VR1) no nó 10 (Santo António) no sentido Funchal - Ribeira Brava, na noite de 14 para 15 de Julho, ou seja, de terça para quarta-feira, entre as 21 horas e as 07 horas.

Sugere como alternativas, a entrada na VR1 pelo nó anterior, nó 11 (Santa Luzia), ou pelo nó seguinte, nó 9 (Pilar).