PSD congratula-se com aprovação da revisão do Registo Internacional de Navios da Madeira

Os deputados do PSD/M eleitos à Assembleia da República congratulam-se com a aprovação, pelo parlamento nacional, da revisão do Regime jurídico do Registo Internacional de Navios da Madeira (RINM – MAR). Uma revisão agendada com urgência, pelo PSD, na Assembleia da República, hoje aprovada com os votos a favor do PSD, do PS e do CDS-PP, contando com o voto contra do BE.

“Esta é mais uma importante conquista da Madeira, já que esta aprovação é um contributo decisivo para aumentar o crescimento do nosso Registo e a sua competitividade”, afirmou a deputada Sara Madruga da Costa, explicando que a revisão ora aprovada simplifica procedimentos e introduz especificidades na hipoteca, melhorias essas que permitirão um aumento exponencial dos registos.

Sara Madruga da Costa reitera a visão e a estratégia que têm vindo a ser seguidas, pelo Governo Regional, nesta matéria: “O Governo Regional fez bem ao aproveitar as vantagens e as oportunidades do mar e o enorme potencial deste Registo, tendo em conta que a vocação marítima continua a ser um dos melhores activos da Madeira e de Portugal”, rematou.