Taxa de inflação baixou 0,8% nos últimos 12 meses na Madeira

A taxa de variação média dos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), na RAM, foi de -0,8%. O vestuário, calçado e comunicações foram as áreas cujo preço mais desceu. Já a taxa de inflação subiu mais no tabaco e bebidas.

Em Junho de 2020, na Região Autónoma da Madeira, a variação média registada pelo IPC nos últimos doze meses foi de -0,8%, idêntica à observada no mês anterior, revela hoje a Direcção Regional de Estatística da Madeira.

As classes do “Vestuário e calçado” e das “Comunicações” foram as que registaram as maiores variações negativas, com -4,6% e -4,0%, respectivamente.

Em sentido inverso, as variações positivas mais expressivas foram observadas nas classes das “Bebidas alcoólicas e tabaco” (+1,6%) e “Restaurantes e hotéis” (+0,9%).

No País, o IPC registou uma taxa de variação média de 0,1%, sem alteração face ao mês anterior.

Em Junho de 2020, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, manteve-se inalterado face ao mês anterior, tendo registado uma variação de +1,8% face ao mês homólogo.