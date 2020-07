Câmara lança 'Porto Moniz Revitaliza + Voucher Card'

A Câmara Municipal de Porto Moniz aprovou ontem, na reunião do executivo, a implementação do 'Porto Moniz Revitaliza + Voucher Card'.

Esta iniciativa da autarquia tem por objetivo a cedência de entradas gratuitas em infraestruturas municipais aos clientes dos estabelecimentos comerciais privados do concelho.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, disse que “esta é mais uma medida que se junta a um conjunto de medidas já implementadas no apoio ao tecido empresarial local, e que tem por objectivo promover e incentivar o consumo nos estabelecimentos comerciais locais e o incremento do número de visitantes no nosso concelho”.

O regulamento prevê que esta medida se prolongue até ao próximo mês de Novembro e conjuga a gratuitidade de entrada nas Piscinas Naturais do Porto Moniz, nos meses de Julho e Setembro, no Teleférico das Achadas da Cruz, nos meses de Agosto e Novembro, e ainda no Aquário da Madeira, no mês de Outubro.

A campanha destina-se aos visitantes que consumam ou pernoitem em estabelecimentos comerciais do município de Porto Moniz, e consiste na atribuição de um voucher de entrada gratuita numa infraestrutura municipal por cada 15 euros de consumo em estabelecimentos comerciais do ramo da Restauração, sendo também atribuído um voucher por pessoa, em cada estadia em estabelecimentos de alojamento do concelho, incluindo unidades de alojamento local, independentemente do montante pago.

Os vouchers serão disponibilizados aos visitantes no balcão de atendimento do Espaço Multiusos do Porto Moniz, todos os dias, das 10 às 18 horas, mediante a apresentação das respetivas faturas comprovativas do consumo/ estadia, que serão depois convertidas em vouchers.

O presidente da autarquia refere que “o Porto Moniz apresenta uma série de atractividades naturais, desde o mar à serra, ao que se juntam incentivos como a isenção de pagamento de parquímetros até 31 de Dezembro, e agora o 'Porto Moniz Revitaliza+ Voucher Card', constituindo motivos mais que suficientes para que a população residente na Região escolha este concelho como destino de férias, neste Verão”.