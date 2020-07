Açores aqui tão perto!

9 ilhas situadas no meio do oceano Atlântico que apresentam uma certa misticidade devido às suas idílicas paisagens. Devido ao isolamento do arquipélago no passado e diferentes culturas e nacionalidades dos seus povoadores, as ilhas açorianas apresentam uma grande heterogeneidade cultural, o que faz com que cada ilha seja um novo mundo à espera de ser explorado. Nos Açores encontrará paisagens de beleza inigualável, monumentos esculpidos em pedra expelida por vulcões, museus que o farão viajar no tempo, animais únicos no mundo, uma gastronomia recheada de sabores intensos e pessoas que o receberão de braços abertos. Todos os ingredientes necessários para uma viagem de sonho.

Com voos diários entre a Madeira e a Ilha de São Miguel pode usufruir de 1 semana de férias seguras!

Desde €192,00* por pessoa

*Preço inclui, voo SATA de Funchal para Ponta Delgada diariamente, 2 noites de alojamento com pequeno-almoço e seguro.

Contacte-nos para mais informações.

A Venda das Viagens:

Rua da Conceição Nº27, 9050-026 Funchal

291 222 409

Rita Gonçalves - [email protected]

Helena Castro - [email protected]

facebook.com/avendadasviagens

www.avendadasviagens.pt