Espanha notifica 27.856 novos contágios e 195 mortes desde sexta-feira

O Ministério da Saúde de Espanha notificou hoje 27.856 novos casos de covid-19 desde sexta-feira, 2.825 nas últimas 24 horas, o que eleva o total de infecções no país para 888.968.

Segundo os dados oficiais, no mesmo período, desde sexta-feira, Espanha registou mais 195 óbitos, elevando o total de mortes para 33.124.

Os dados indicam, por outro lado, que, por comunidades, Madrid recenseou 207 casos nas últimas 24 horas, descendo para terceiro lugar em número de novas infeções, após várias semanas com o maior número de novos contaminados.

Navarra é a comunidade com o maior número de casos detetados nas últimas 24 horas, com mais 546, seguida por Aragão, com mais 397.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos e mais de 37,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.