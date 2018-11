Setenta municípios premiados por serem amigos das famílias

Setenta municípios foram distinguidos por adotarem políticas efetivas de apoio às famílias, uma distinção atribuída pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis (OAFR), foi hoje anunciado.

Numa nota, o OAFR salientou que 2018, com 130 municípios, foi o ano com maior número de participantes no seu inquérito anual e que 70 deles foram distinguidos com a “bandeira verde” por práticas efetivas de apoio às famílias.

Sete das autarquias distinguidas já recebem a “bandeira verde” há 10 anos, desde o início da sua atribuição, pelo que este ano receberão um galardão especial, realçou o OAFR.

São eles os municípios de Angra do Heroísmo, Cantanhede, Torres Novas, Torres Vedras, Vila de Rei, Vila Real de Santo António e Vila Real.

De acordo com Isabel Paula Santos, responsável pelo Observatório, a distinção justifica-se porque estas Câmaras “foram absolutamente inovadoras quando iniciaram as práticas de apoio às famílias”, como “os tarifários familiares da água, os bancos de manuais escolares, os ATL gratuitos, as redes de transportes e outras iniciativas que, à época eram verdadeiramente pioneiras”.

Os distritos com maior número de autarquias distinguidas foram os de Lisboa (11), Coimbra (nove), Santarém (sete) e Aveiro (sete).

O inquérito do Observatório avalia iniciativas dos municípios em 12 áreas: o apoio prestado à maternidade e paternidade, o apoio às famílias com necessidades especiais, medidas de conciliação entre trabalho e família, serviços básicos, educação, habitação, transportes, saúde, cultura, desporto e tempo livre e participação social.

O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis foi criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas e tem como principais objetivos acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de responsabilidade familiar.

A cerimónia de entrega das bandeiras aos municípios premiados terá lugar no dia 21 de novembro, em Coimbra.