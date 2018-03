Conselho de administração do grupo TAP reúne-se no Porto

O Conselho de Administração da TAP SGPS esteve hoje reunido na cidade do Porto, na Casa de Serralves, numa iniciativa inédita de descentralização destas reuniões que, pela primeira vez, se realizam fora da sede da Companhia, em Lisboa.

Esta iniciativa de descentralização das reuniões do Conselho de Administração do Grupo TAP vai repetir-se noutras regiões do País, visando uma maior aproximação e conhecimento da Companhia às realidades e necessidades das principais cidades e regiões portuguesas.

Recorde-se que a TAP anunciou o reforço da sua operação de e para o Porto, com o lançamento de novas rotas para Barcelona, Milão, London City e Ponta Delgada, aumentado em 41 voos semanais a sua presença no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

Já a partir do dia 25 de março, A TAP vai ter um fortíssimo crescimento da sua operação no aeroporto do Porto. A Companhia aérea lança dois voos diários para Barcelona e Milão, retomando assim, mas com mais oferta, duas rotas que tinha interrompido em 2016, no âmbito do redesenho da operação então levada a cabo. Além de retomar estas rotas, a TAP começa também a operar novos voos à partida do Porto, para o aeroporto de London City, com seis voos por semana, e para Ponta Delgada, com voo diário.

Em curso está já uma campanha de promoção do Porto em Londres, com a colocação de 9 outdoors e 48 Mupis digitais nas estações de Liverpool Street, City Thameslink, London Blackfriars, London Cannon Street e London Frenchurch Street.

No início da próxima semana, arranca também uma campanha publicitária da TAP que promoverá o Porto na cidade de Barcelona, em dezenas de autocarros, mupis e videowall no aeroporto.