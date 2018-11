Facebook fecha 115 contas por suspeita de tentativa de ingerência

A rede social Facebook bloqueou 115 contas por suspeita de “comportamento não-autêntico coordenado” ligado a grupos estrangeiros que estão a tentar interferir nas eleições legislativas intercalares de hoje nos Estados Unidos.

A empresa norte-americana encerrou 30 contas do Facebook e 85 do Instagram e está a investigá-las em mais pormenor, indicou num texto publicado no seu blogue na segunda-feira à noite.

Nesse texto, o director da política de cibersegurança do Facebook, Nathaniel Gleicher, precisou que a empresa actuou depois de ter sido avisada, no domingo, pelas autoridades norte-americanas, de actividade ‘online’ recentemente descoberta “que pensavam estar ligada a entidades estrangeiras”.

As gigantes tecnológicas norte-americanas intensificaram a sua actuação contra campanhas de desinformação, para bloquear as tentativas ‘online’ de dividir os eleitores e desacreditar a democracia.

A purga do Facebook foi uma das contramedidas para impedir abusos como os perpetrados por grupos russos há dois anos para influenciar a opinião pública antes das eleições presidenciais de 2016.

A empresa, com sede em Menlo Park, no Estado da Califórnia, tem regularmente anunciado purgas como esta nos últimos meses, a mais recente das quais tinha sido em outubro, e é provável que venha a haver mais, já que, apesar de os seus sistemas estarem a melhorar na deteção e remoção dessas contas, esses actores mal-intencionados também estão a aperfeiçoar a forma como realizam os seus ataques.

Gleicher disse que o Facebook vai fornecer uma atualização assim que souber mais, incluindo se as contas bloqueadas estão ligadas à Agência de Investigação da Internet, sediada na Rússia, ou a outras entidades estrangeiras.

Quase todas as páginas do Facebook associadas às contas bloqueadas estavam em francês ou russo.

Por sua vez, as contas do Instagram bloqueadas eram, na maioria, de língua inglesa e centravam-se ou em celebridades ou no debate político.