XI Corrida das Mulheres parte às 18h da Praça do Mar

A 30 de Outubro comemora-se o Dia Nacional de Prevenção do Cancro da Mama e, como já vem sendo hábito há mais de 10 anos, a Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, promovem a nível regional uma ‘corridas das mulheres’.

Esta prova solidária aberta a toda a população e de todas a idades tem como intuito de angariar fundos para a prevenção e apoiar os doentes do cancro da mama.

Este ano, a Corrida das Mulheres, com o lema ‘Andando, correndo, passeado’, realiza-se esta sexta-feira (dia 26 de Outubro), pelas 18 horas, na Praça do Mar, no Funchal.

As t-shirts da XI Corrida das Mulheres estão à venda, por apenas 2,50 euros, nas delegações do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na Associação de Atletismo da Madeira, em todos os supermercados Continente e ainda durante todo o dia de hoje no local da prova.

O valor das inscrições será entregue ao Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Recorde-se que na Europa estima-se que todos os anos surjam 430 mil novos casos de cancro da mama e que uma em cada 10 mulheres venha a desenvolver a doença antes dos 80 anos.