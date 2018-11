Bom dia caros leitores e leitoras. No início de mais uma semana neste mês de Novembro, saiba que existem violações contínuas na contratação pública da Madeira. A obrigação de publicar na base oficial é muitas vezes ignorada pelas entidades adjudicantes e são às centenas os casos de contratos já totalmente executados ou em execução, mas dos quais não se vê rasto. Um tema que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira.

Como mancha fotográfica, adiantamos que a ‘Insularidade e Educação’ estará em debate na terceira edição das Novas Conferências do Casino, temática organizada pela Secretaria de Educação, que conta com a parceria do DIÁRIO. A palestra irá juntar Madeira e Açores na próxima sexta-feira, no Centro de Congressos.

Já noutro campo, a rubrica ‘12 meses, 12 causas’ prossegue e desta feita noticia uma ‘Inquietação na Saúde’, tudo porque o CDS/PP-M exige mais transparência no programa de recuperação de cirurgias, mas também devido ao facto do financiamento do novo hospital dividir o PSD-Madeira.

Ainda nesta edição fique a conhecer a que se devem os 34.410 casos reportados em dois anos no site ‘Funchal Alerta’, da Câmara Municipal do Funchal e que em termos culturais a voz da música ‘Pump Up The Jam’ dos anos 90 vem dar ‘show’ no Café do Teatro.

