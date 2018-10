Vice-Presidente da Câmara do Funchal destaca a importância do investimento no Saneamento Básico

O Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, participou, esta manhã, no VII Congresso Internacional ‘Desporto e Mar’, organizado pelo Clube Naval do Funchal, no Colégio do Jesuítas.

O autarca apresentou à plateia os ‘Sistemas de Tratamentos de Águas Residuais na cidade do Funchal’, abordando problemas visíveis nas águas balneares do concelho, resultados das análises executadas pela Câmara do Funchal, indicadores de qualidade de água, os moldes da intervenção autárquica e objectivos a curto e longo prazo que definem uma estratégia municipal para o tratamento de águas residuais do Município.

Segundo o Vereador que tutela o pelouro de Saneamento Básico no concelho, a água do Funchal apresenta, desde 2014, “nível excelente”, o que decorre dos três pilares que centram a intervenção camarária: primeiro, a construção de novas estações elevatórias, para além das 18 já existentes; depois, a construção de uma nova ETAR no Curral dos Romeiros e a reabilitação da ETAR situada no Funchal; e por último, a recuperação das redes de água existentes que, em alguns casos, são antiquadas, influenciando o serviço de distribuição de água junto dos munícipes”.

Miguel Silva Gouveia sublinhou ainda que “tem de existir a coragem de aplicar recursos onde é realmente necessário, mesmo que o resultado não seja, muitas vezes, visível aos olhos da população, ou os problemas acabarão por surgir mais tarde.”

Em termos de investimento, o Vice-Presidente referiu que são cerca de “5 milhões de euros destinados ao projeto de reabilitação global destes sistemas de tratamento de águas residuais”, e cerca de “300 mil euros por ano investidos na energia dirigida à bombagem dos sistemas de tratamento.”

O autarca terminou com um apelo à participação cívica, através da aplicação “Funchal Alerta”, e à intervenção das várias entidades competentes para além da Câmara do Funchal, resultando “num trabalho em rede em prol de uma cidade competente e eficiente em termos de tratamento de água.”