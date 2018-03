Tertúlia ‘Porto Santo no feminino’ assinalou Dia Internacional da Mulher

Integrada nas celebrações do Dia Internacional da Mulher, comemorado no passado dia 8 de Março, a Biblioteca Municipal organizou uma tertúlia intitulada ‘Porto Santo no Feminino’, que surgiu no âmbito das comemorações dos 600 anos da descoberta da ilha do Porto Santo.

Recolher experiências de vida, através de testemunhos reais, foi o principal objectivo desta tertúlia que contou com a presença de diversas mulheres de várias gerações, numa discussão de vários temas como a educação, os valores, o casamento e o trabalho, entre outros.