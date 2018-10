Susana Prada participou hoje no 12.º Encontro Regional Eco-Escolas. A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais revelou que “temos vindo, ano após ano, a aumentar a nossa participação no Programa Eco-Escolas”. “São, actualmente, 66% dos estabelecimentos da Região. O dobro da participação, da segunda Região melhor classificada do país”, sustentou, acrescentando que “estiveram envolvidos mais de 5.200 professores e 34.000 alunos, de 134 instituições de ensino, mais 3 do que no ano anterior”.

Susana Prada afirmou que estes são resultados bem elucidativos, do empenho e do entusiasmo de todos. Governo, autarquias, professores coordenadores, directores de escolas, demais docentes, corpo não-docente, alunos e famílias, na certeza do reconhecimento, e da protecção, de um bem que nos é comum. “Mas, temos mais exemplos de sucessos ambientais. No programa ‘Green Key’, o galardão internacional que promove o Turismo Sustentável em Portugal, a Região assume, a liderança no número de galardões atribuídos entre as várias regiões do país. 57% dos hotéis ‘Green Key’ de Portugal são da Madeira”, referiu.

A governante disse ainda que “a Estratégia Poluição Zero no mar da RAM é outra medida do Governo Regional, no combate à poluição das águas costeiras”.“A aposta forte na educação e sensibilização ambiental, contribuiu para que, desde 2015 até 2018, a percentagem de águas balneares, de qualidade excelente da Região aumentasse de 53 para 70%”, sustentou, acrescentando estas “excelentes medidas” são para continuar.