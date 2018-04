TAP cancela voos de e para a Madeira por “razões operacionais”

A TAP cancelou hoje voos na rota da Madeira, casos do TP 1671 e do TP 1682. O primeiro ligava Lisboa à Madeira e devia aterrar às 12h25 no aeroporto Cristiano Ronaldo. O segundo saía às 13h10 com destino à capital portuguesa.

A companhia alega “razões operacionais” para os cancelamentos e só garante novo voo aos que estando na Madeira e foram lesados na próxima quarta-feira à 6 horas da manhã.

Os passageiros foram apanhados de surpresa, dado que avisados a menos de duas horas do voo, e lamentam que os cancelamentos pela calada comecem a ser recorrentes.

Nos últimos dias, a par da grande procura, foram registados várias anomalias operacionais, alegadamente por falta de tripulações.