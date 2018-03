Sindicato dos Professores da Madeira sopra amanhã as 40 velas

Amanhã, pelas 19 horas, o Sindicato dos Professores da Madeira festejará 40 anos de existência, na sua sede, na Calçada da Cabouqueira.

Antes do ‘soprar das velas’, a ocasião será marcada por dois lançamentos: primeiro, do livro ‘Perspectiva da História da Fundação do Sindicato dos Professores da Madeira’, da autoria de Ana Freitas Vieira; seguindo-se a Colecção de Selos Comemorativa do 40.º Aniversário do Sindicato.

As comemorações prosseguem com a actuação musical do ‘Quarteto Fusion’, pela voz de Diana Duarte.