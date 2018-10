Serviços de Saúde condicionados devido à greve da Função Pública

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) informa que a Greve dos Trabalhadores da Função Pública, que decorre neste dia 26 de Outubro, está a condicionar a prestação de alguns serviços no SESARAM, nas unidades hospitalares e nos centros de saúde da Região.

“Por conseguinte, e por forma a minimizar os efeitos causados pela greve, os utentes que necessitam de cuidados, nomeadamente consultas, tratamentos e colheitas para análises, devem contactar previamente os serviços de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento”, avisa o SESARAM.

Durante o dia de hoje os serviços de colheitas nos Centros de Saúde, Consulta Externa e Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Dr. Nélio Mendonça estão também encerrados devido à greve, pelo que o SESARAM recomenda aos utentes para contactarem directamente os serviços durante a próxima semana para o reagendamento das colheitas.

“Todas as situações urgentes serão atendidas e os serviços mínimos salvaguardados. O SESARAM e os seus profissionais tudo farão o que estiver ao seu alcance, sem prejuízo do direito à greve, para minimizar os efeitos desta junto dos utentes”, assegura a nota do Serviço Regional de Saúde.