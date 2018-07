Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira assegurou 128.605 transportes de doentes no ano passado

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira assegurou só no ano passado 128.605 transportes de doentes, tendo sido contabilizados mais 8.109 transportes do que no ano anterior, o que perfaz uma média diária de 352 transportes de utentes.

Sendo assim, o Governo Regional, através do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira assina, amanhã, dia 31 de Julho de 2018, pelas 12 horas, na casa do Povo de Santa Cruz ( Rua das Rosas, nº 13) um protocolo de cooperação com a Associação Santacruzense de Táxis.

Este protocolo tem como objectivo definir a formas de cooperação, no âmbito do transporte não urgente de doentes em automóvel ligeiro em regime de aluguer, Táxi, assegurado pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, de modo a agilizar procedimentos e a optimizar os meios.

Através desta cooperação pretende-se garantir uma maior acessibilidade dos Utentes com insuficiência económica: às consultas, aos tratamentos, aos exames e outros cuidados de saúde, reforçando e apoiando o transporte de doentes não urgentes, garantindo-se uma cobertura mais ampla no acesso aos cuidados de saúde, por parte dos Utentes do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

Esta cerimónia contará com a presença do secretário regional da Saúde, Pedro Ramos.