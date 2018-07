Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira com melhores indicadores

O Relatório Anual do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira (SERAM), relativo ao exercício de 2017, já se encontra disponível para consulta no Portal da Vice-Presidência do Governo Regional (http://www.madeira.gov.pt/vp/).

No Relatório Anual do SERAM são publicadas as contas anuais do Sector Empresarial da Região Autónoma da Madeira, e a sua análise sumária e comparativa com o período homólogo anterior.

Do Relatório que agora se publica, importa referir como dados mais relevantes de 2017, quando comparados com 2016:

• Uma redução significativa do passivo total do SERAM em 216 milhões de euros (-9,7%), com especial destaque para a redução da dívida financeira em 129 milhões de euros (-8,5%) e da dívida comercial em 82 milhões de euros (-22,3%);

• Aumento da situação líquida do SERAM em 5 milhões de euros (+0,7%);

• Aumento do EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, depreciação e Amortização) do SERAM em 6 milhões de euros (+3,8%);

• Pela primeira vez nos últimos 7 anos, o SERAM obteve um resultado líquido agregado positivo de 29 milhões de euros (+487,3%).