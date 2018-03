Sara Madruga da Costa acusa PS de “brincar às profissões”

Em visita hoje ao Porto Santo, a deputada à Assembleia da República Sara Madruga da Costa acusou o PS de “brincar às profissões e fazer de conta que governa, empurrando a resolução dos problemas dos porto-santenses para 2019”.

“Numa semana em que António Costa brincou aos sapadores florestais, fingindo limpar as florestas e Paulo Cafofo fingiu ser motorista, estranhamos que nenhum dirigente socialista tenha pretendido este fim-de-semana, fingir ser agente da PSP no Porto Santo, para perceber como é trabalhar numa das piores esquadras da PSP no país”, afirmou Sara Madruga da Costa, acrescentando que o PS perdeu uma oportunidade este fim de semana, nas jornadas no Porto Santo, de resolver problemas da responsabilidade da república.

Entre estes a deputada destacou: a nova esquadra da PSP, o tribunal do Porto Santo ou o atraso no concurso da linha aérea Madeira – Porto Santo.

“Desde o início da legislatura que defendemos na Assembleia da República, a construção de uma nova esquadra da PSP no Porto Santo, de um radar meteorológico e a melhoria das condições do Tribunal. Denunciamos também o atraso da república na conclusão do concurso da linha aérea para o Porto Santo e os prejuízos dai advenientes para os porto-santenses”, frisou.

Da reunião com Idalino Vasconcelos resultou, ainda, a disponibilidade da autarquia em colaborar com o ministério da administração interna, na procura de um espaço para a construção de uma nova esquadra da PSP na ilha dourada.