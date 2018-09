Roca realiza fórum dedicado à construção e design de interiores pela primeira vez no Funchal

No próximo dia 27 de Setembro, a Roca realizará o ‘Fórum Roca Funchal’, a primeira iniciativa da empresa de materiais para espaços de banho na capital da Madeira, dirigida a construtores, arquitectos, designers de interiores e a todos profissionais da área da construção.

O Fórum Roca Funchal, que terá lugar no Castanheiro Boutique Hotel, pelas 17h30, trata-se de um evento com o intuito de promover o contacto da Roca com os profissionais do sector.

Após o momento de boas-vindas, seguir-se-á a apresentação das soluções Roca para os espaços de banho, as novidades da marca lançadas este ano e finalmente o debate.

A partir das 20 horas, decorrerá o cocktail para que todos os participantes tenham ainda a oportunidade de se conhecerem melhor e de desfrutarem deste evento.

A entrada é livre e exclusiva a profissionais do sector, mas é necessário confirmar a presença para o e-mail sonia.felgueiras@pt.roca.net até ao dia 19 de Setembro.

O Fórum Roca Funchal representa, assim, mais uma iniciativa criada pela Roca para promover o contacto com os profissionais do sector e fomentar o diálogo entre todas as partes. Desta forma, a marca continua a trabalhar na procura das melhores soluções do ponto de vista tecnológico e do design para os produtos de espaços de banho, em estreita colaboração e diálogo com os profissionais do sector.