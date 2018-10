Robert Andres destaca o “bom relacionamento criativo” com o maestro Victor Costa

Robert Andres, pianista e professor, mostrou-se surpreendido com a morte do Maestro João Victor Costa, um homem com quem privava assiduamente. Recorda o “bom relacionamento criativo” com o mastro e mostra-se orgulhoso por tocar muitas das suas peças.

“Chegámos a gravar um disco juntamente com a minha esposa das suas obras ‘Piano solo a quatro mãos’ e estriei o seu concerto para piano com a Orquestra Clássica da Madeira”, salienta Robert Andres que, por várias ocasiões, apresentou as obras de Victor Gomes na Madeira e noutros países europeus, divulgando a sua criatividade pela Europa fora.

“Sei que ainda tinha muitos planos e obras que contava gravar e acho que foi uma partida prematura de alguém que ainda tinha muito para dar”, destacou.