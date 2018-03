Ribeiras estão a ser limpas pelos serviços do Governo

Várias equipas do Governo Regional estão hoje no terreno, a limpar algumas das ribeiras da Região, como acontece na ribeira de São João, na sua foz.

De acordo com uma informação enviada pela Secretaria Regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, nestes últimos dias, várias equipas estão no terreno a limpar ribeiras e ribeiros, garantindo o desassoreamento dos mesmos, de modo a assegurar o normal caudal das águas e a garantir a segurança de pessoas e bens, evitando transbordos.

“Mas, não é só ao nível das ribeiras. Este esforço do Governo Regional tem-se igualmente verificado ao nível das estradas e de edifícios públicos, bem como ainda no que se refere a infraestruturas marítimas”, acrescentam. “Os danos provocados pelo vento, pela chuva e pela agitação marítima têm sido avultados e os profissionais dos diversos serviços do Governo Regional não têm tido mãos a medir desde inícios de fevereiro, de modo a limpar o mais rápida e eficazmente possível os estragos e a concertar tanto quanto possível os estragos.”

A SREI acrescenta que este trabalho não se tem limitado às limpezas pós-mau tempo e refere que em 2017 foram 74 acções de limpeza profunda em vários dos cursos de água da Região.

A par disso, o Governo Regional, sempre apostando na segurança de pessoas e bens, vem procedendo à regularização e canalização de diversas ribeiras e ribeiros da Região.

Nos próximos dias, o Governo garante que continuará este trabalho, mormente desobstruindo cursos de água, que foram atingidos por várias derrocadas (daí a água castanha que vem correndo em alguns ribeiros) e queda de árvores.