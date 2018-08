Retorno do ferry pode trazer competições internacionais de vela para a Madeira

A Madeira pode estar mais próximo de ser palco de um campeonato internacional de vela, agora que o ferry está novamente operacional.

Disse-o Miguel Albuquerque, esta quarta-feira, durante a homenagem ao velejador madeirense João Rodrigues, como afirmou também, de seguida, o presidente do Centro Treino Mar (CTM), David Sousa: “Nos últimos anos tivemos o constrangimento de acesso. As equipas na vela têm, em termos de logística, uma grande exigência. E a não existência de um ferry era um constrangimento. Actualmente essa situação está resolvida. A princípio existe a possibilidade de realizarmos uma candidatura com sucesso a uma destas organizações. Pode ser um campeonato da Europa, mundial”. Tudo isso, nas várias classes de vela.

Aos 46 anos, recorde-se, João Rodrigues conquistou o título de campeão do mundo na classe Raceboard, e o Governo Regional quis homenagear o velejador madeirense: “É significativo, importante, e estamos mais uma vez muito orgulhosos da sua participação. O João Rodrigues é, em primeiro lugar, um exemplo. Como pessoa e como atleta. E é importante para as novas gerações madeirenses, terem no João Rodrigues uma referência”, disse o presidente do Governo Regional durante a cerimónia na Quinta Vigia, lembrando que é “dos atletas portugueses com mais participações nos Jogos Olímpicos.