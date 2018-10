PS-Madeira apresenta voto de pesar pela morte do maestro Victor Costa

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista–Madeira apresentou, no Parlamento madeirense, um voto de pesar pelo falecimento do maestro Victor Costa e manifesta o seu profundo pesar pela morte do autor da música do hino da Região.

O maestro João Victor Costa, autor da música do hino da Região Autónoma da Madeira morreu, esta manhã, aos 79 anos. Teve uma vida dedicada à música, estando sempre ligado ao ensino, procurando também dinamizar a música coral nos diferentes concelhos da Região.

Victor Costa frequentou durante nove anos o Seminário Diocesano, onde se começou a dedicar à música, nomeadamente à composição de música sacra. Mais tarde, em 1959, ingressou na Academia de Música e Belas Artes da Madeira, onde tirou o curso superior de canto e de composição e frequentou o curso superior de piano.

Posteriormente, em 1964, recebeu, por parte da Fundação Calouste Gulbenkian, uma bolsa de estudo para aperfeiçoamento artístico no estrangeiro, tendo-se matriculado no Conservatório Superior de Munique, onde, durante três anos, sob a orientação do professor Gerard Hüsch, se especializou na interpretação de reportório de Lieder (canção clássica), oratória e ópera. Frequentou, além disso, outros cursos de aperfeiçoamento em Salzburgo e Viena.

Depois de uma série de concertos em Israel, conseguiu um contrato como tenor lírico no Teatro Estadual de Augsburgo, tendo-se destacado também em atuações na Checoslováquia, em Bilbau, entre outros.

No nosso país, cantou, em novembro de 1972, no Teatro D. Luís, acompanhado pela orquestra Filarmónica de Lisboa “Os amores do Poeta”, de Ivo Cruz, nos festivais camonianos da cidade de Lisboa, promovidos pela Câmara Municipal de Lisboa, tendo a crítica feito as melhores referências à sua atuação. Já em 1973, teve o papel principal na opereta o “Conde de Luxemburgo” levada ao palco no Teatro da Trindade.

Para além de cantor, tem-se dedicado à composição, tendo sido admitido na Sociedade de Compositores Alemães. Desde 1980, altura em que, depois de 16 anos vividos na Alemanha, se fixa em Portugal, a sua catividade tem-se centrado sobretudo no campo da composição. No âmbito das comemorações do IV Centenário da 1º edição dos Lusíadas, Victor Costa musicou 14 sonetos de Luís de Camões, que publicou em obra discográfica.

Foi o autor da música do Hino Regional da Madeira. A partir de 1986, altura em que se fixa na Madeira, ingressa no Conservatório de Musica da Madeira como professor de Canto e tem desenvolvido significativa atividade como maestro de vários grupos corais, alguns dos quais ajudou a nascer.

No dia 16 de outubro de 2011, o maestro foi alvo de Louvor público por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e, em 2016, a Câmara Municipal do Funchal organizou um espetáculo em sua homenagem.

Como tal, o Grupo Parlamentar do PS-Madeira apresenta o voto de pesar pela morte do maestro Victor Costa, considerando a pertinência de se fazer justiça à sua memória e em reconhecimento pelo seu valor musical, pessoal e profissional, bem como expressa as mais sentidas condolências à sua família.